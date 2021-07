Merge arrays

Hi guys,

I’ve got the following array:

Array ( [0] => Array ( [id] => 17 [interno] => 1A - Alessandro [Tabella generale] => 375.00 ) [1] => Array ( [id] => 11 [interno] => 1A - Giuseppe [Tabella generale] => 375.00 ) [2] => Array ( [id] => 15 [interno] => 1B - Francesco [Tabella generale] => 750.00 ) [3] => Array ( [id] => 17 [interno] => 1A - Alessandro [Tabella scale] => 125.00 ) [4] => Array ( [id] => 11 [interno] => 1A - Giuseppe [Tabella scale] => 125.00 ) [5] => Array ( [id] => 15 [interno] => 1B - Francesco [Tabella scale] => 250.00 ) )

How can I merge the values with same “id” key? This is what I’m trying to achieve:

Array ( [0] => Array ( [id] => 17 [interno] => 1A - Alessandro [Tabella generale] => 375.00 [Tabella scale] => 125.00 ) [1] => Array ( [id] => 11 [interno] => 1A - Giuseppe [Tabella generale] => 375.00 [Tabella scale] => 125.00 ) [2] => Array ( [id] => 15 [interno] => 1B - Francesco [Tabella generale] => 750.00 [Tabella scale] => 250.00 ) )

many thanks for your help