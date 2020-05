hey there,

im building a memory game and Im trying to use random to arrange the cards appear randomly. one image allways appears on top and not in the line. That’s my code & the results.

var easy = new Array(10); for (i = 0; i <= 4; i++) easy[i] = i+1; for (i = 0; i <= 4; i++) easy[i + 5] = i+1; function easylevel() { var easyTemp = new Array(10); for (j = 0; j < 10; j++) easyTemp[j] = easy[j]; var r; document.write("<table align = 'center'><tr>"); for (var w = 1; w <= 10; w++) { r = Math.floor(Math.random() * easyTemp.length); document.write("<td><img class ='imageFrameStage1' id ='" + easyTemp[r] + "' src ='images/" + easyTemp[r] + ".jpg' /></td ><td style='width:10px'></td>"); if (w == 5) document.write("</tr><tr><td style= 'height:30px'></td></tr"); easyTemp.splice(r, 1); } document.write("</table>"); }