Map in forEach method the first key and value is not working

Hi Rasul,

That one caught me out for while

You are using the same key name ‘Shakira’ twice.

const playlist = new Map([ ["Shakira", "Loca Loca"], // key is "Shakira" ["Ricky Martin", "I don't care"], ["Shakira", "Whenever, whenever"], // key is "Shakira" ])

or

const playlist = new Map() playlist.set('Shakira', 'Loca Loca') // <- Shakira is set playlist.set('Ricky Martin', "I don't care") // <- Ricky Martin is set playlist.set('Shakira', 'Whenever, whenever') // <- Shakira is overwritten playlist.forEach((song, artist) => console.log(`${artist} - ${song}

`)); // Shakira - Whenever, whenever <- over written value // Ricky Martin - I don't care

Maybe use an array and destructuring?

const playlist = [ ['Shakira', 'Loca Loca'], ['Ricky Martin', "I don't care"], ['Shakira', 'Whenever, whenever'] ] playlist.forEach(([artist, song]) => console.log(`${artist} - ${song}

`)); // Shakira - Loca Loca // Ricky Martin - I don't care // Shakira - Whenever, whenever

For example