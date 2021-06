I thought adding a tabindex to an element which has a “click” event listener on it would make it accessible. I can tab to the element, but pressing Enter does not activate the event listener. What am I missing?

The JS

const pv = document.querySelectorAll(".playVid"), ib = document.querySelector("#vidbox"); for (let j = 0; j < pv.length; j++) { pv[j].addEventListener("click", function() { // stuff goes here }) };

The HTML