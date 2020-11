Magento 2.3 - PayPal partially working in Multi-website store

For Australia Paypal Payment method payment.log showing => ‘STATE’ => ‘Victoria’ compare than USA Paypal Payment method payment.log showing ‘STATE’ => ‘TX’ instead of ‘Texas’ . Is my Australia PayPal Payment method configuration is right? because i am getting Fatal during Australia PayPal payment, $address->setRegionId($region->getId()); clearly it’s not getting the region id. I am using Multi-Website, any developers who configure australia paypal payment method help me, thanks.

Error:

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getId() on null in /var/www/html/test/app/code/Magento/Paypal/Model/Api/Nvp.php:1524 Stack trace: #0 /var/www/html/test/app/code/Magento/Paypal/Model/Api/Nvp.php(1493): Magento\Paypal\Model\Api\Nvp->_applyStreetAndRegionWorkarounds(Object(Magento\Framework\DataObject)) #1 /var/www/html/test/app/code/Magento/Paypal/Model/Api/Nvp.php(849): Magento\Paypal\Model\Api\Nvp->_exportAddresses(Array) #2 /var/www/html/test/app/code/Magento/Paypal/Model/Express/Checkout.php(621): Magento\Paypal\Model\Api\Nvp->callGetExpressCheckoutDetails() #3/var/www/html/test/app/code/Magento/Paypal/Controller/Express/AbstractExpress/ReturnAction.php(32): Magento\Paypal\Model\Express\Checkout->returnFromPaypal(’*********’) #4/var/www/html/test/generated/code/Magento/Paypal/Controller/Express/ReturnAction/Interceptor.php(24): Magento\Paypal\Controller\Express\AbstractExpress\ReturnAction->execute() #5 /var/www/html/test/lib/internal/Magento/Framework/App/Action/Ac in /var/www/html/test/app/code/Magento/Paypal/Model/Api/Nvp.php on line 15

Note: Unique Paypal account for my both website store.