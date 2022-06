I have an array with a bunch of numbers in it.

Im trying to create an <option for all numbers (1-20) except the numbers in the arrsy, is this ok?

for ($x = 1; $x <= $outlett_row['sum']; $x++) { foreach ($Array as $position) if($position != $x) { echo '<option value='".$x."'>".$x."</option>"'; } } }