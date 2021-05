Loop through an array

I have an array

Array ( [0] => Array ( [chassis_name] => jyrkyui [0] => jyrkyui [chassis_id] => 1 [1] => 1 [beginning_ru] => 29.0 [2] => 29.0 [ending_ru] => 45.0 [3] => 45.0 ) [1] => Array ( [chassis_name] => eghudjgey [0] => eghudjgey [chassis_id] => 2 [1] => 2 [beginning_ru] => 14.0 [2] => 14.0 [ending_ru] => 27.0 [3] => 27.0 ) [2] => Array ( [chassis_name] => hfjk [0] => hfjk [chassis_id] => 1 [1] => 1 [beginning_ru] => 11.0 [2] => 11.0 [ending_ru] => 12.0 [3] => 12.0 ) )

I’m trying to loop through it like

for($i = 0; $i < count($assetArray); $i++) { foreach($assetArray[$i] as $value) { if(array_key_exists('chassis_name', $value)) { .... } } }

to ensure I only use arrays which have that key, but am getting

Warning : array_key_exists() expects parameter 2 to be array, string given in C:\xampp\htdocs\DCT\2\racks\show_rack.php on line 281