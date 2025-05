Logiin script

I have a login script,

when I press login, I get a dialog,



if(!empty($errors)) { echo 'const openRegisterModal = document.querySelector("[openregistermodal]");'; echo 'const openLoginModal = document.querySelector("[openloginmodal]");'; echo 'const errorModal = document.querySelector("[errormodal]");'; echo 'const closeErrorModal = document.querySelector("[closeerrormodal]");'; echo 'errorModal.showModal();'; echo "closeErrorModal.addEventListener('click', () => {"; echo 'errorModal.close();'; echo '});'; } else { echo 'const openRegisterModal = document.querySelector("[openregistermodal]");'; echo 'const openLoginModal = document.querySelector("[openloginmodal]");'; echo 'const openForgotModal = document.querySelector("[openforgotmodal]");'; echo 'const registerModal = document.querySelector("[registermodal]");'; echo 'const loginModal = document.querySelector("[loginmodal]");'; echo 'const forgotModal = document.querySelector("[forgotmodal]");'; echo 'const closeRegisterModal = document.querySelector("[closeregistermodal]");'; echo 'const closeLoginModal = document.querySelector("[closeloginmodal]");'; echo 'const closeForgotModal = document.querySelector("[closeforgotmodal]");'; echo 'openRegisterModal.addEventListener("click", () => {'; echo ' registerModal.showModal();'; echo '});'; echo 'openLoginModal.addEventListener("click", () => {'; echo ' loginModal.showModal();'; echo '});'; echo 'closeRegisterModal.addEventListener("click", () => {'; echo ' registerModal.close();'; echo '});'; echo 'openForgotModal.addEventListener("click", () => {'; echo ' loginModal.close();'; echo ' forgotModal.showModal();'; echo '});'; echo 'closeLoginModal.addEventListener("click", () => { '; echo ' loginModal.close();'; echo '});'; echo 'closeForgotModal.addEventListener("click", () => { '; echo ' forgotModal.close();'; echo '});'; if(!empty($_SESSION)) { echo 'const successModal = document.querySelector("[successmodal]");'; echo 'const closuccessModal = document.querySelector("[closesuccessmodal]");'; echo 'successModal.showModal();'; ays echo 'setTimeout(() => {'; echo 'successModal.close();'; echo '}, 5000);';; echo "closeSuccessModal.addEventListener('click', () => {"; echo 'successModal.close();'; echo '});'; } }

When I enter the wrong info, I getwhen I close this dialog to retry, nothing happensHeres my code

those 3 arays are printed once the form is submitted,

echo '<pre>';print_r($data);echo '</pre>'; echo '<pre>';print_r($errors);echo '</pre>'; echo '<pre>';print_r($_SESSION);echo '</pre>';

Why does it not open a 2nd time?