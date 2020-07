Load Data Infile for import CSV file not linear in MySQL

Hi,

I use MySql RDBMS

mysql> SELECT VERSION(); +------------------+ | VERSION() | +------------------+ | 5.1.51-community | +------------------+ 1 row in set

I need insert into one MySql table this CSV file updated each day and as pipeline delimited

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |Table1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| N|IDI |TEST|START DATE HOUR |CAUSE|KIND|NUMB|NAMES| 1|10704| |21/07/2020 15:05:54|L |MT |2786|NAV | 2|10660| |21/07/2020 09:27:31|L |MT |4088|PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |Table2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| N|IDI |TEST|START DATE HOUR |END DATE HOUR |LENGHT |RETURNS |CAUSE|KIND|NUMB|NAMES| 1|10710| |21/07/2020 19:34:00|21/07/2020 20:19:09|00:45:09| - |L |MT |7806|ACC | 2|10708| |21/07/2020 18:28:12|21/07/2020 18:28:13|00:00:01| - |T |MT |2600|LIT | 3|10700| |21/07/2020 14:16:37|21/07/2020 15:19:13|01:02:36|21/07/2020 17:00|L |MT |4435|UHI | 4|10698| |21/07/2020 14:06:45|21/07/2020 14:07:22|00:00:37|- |B |MT |5789|TYK | 5|10674| |21/07/2020 10:21:04|21/07/2020 10:44:41|00:23:37|21/07/2020 12:30|T |MT |6699|FGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

For insert in table this CSV using LOAD DATA INFILE

TRUNCATE TABLE `table_csv`; LOAD DATA INFILE 'C:/MySQL/Data/import.csv' IGNORE INTO TABLE `table_csv` FIELDS TERMINATED BY '|' ESCAPED BY '\\' IGNORE 3 LINES;

Note that the number of columns between table 1 and table 2 are different on CSV file

For table 1 the number of column is 8

For table 2 the number of column is 10

This is my problem

Because the import in MySql table is wrong

+---+-----+----+-------------------+-------------------+--------+-------------------+-----+----+----+-----+ | N |IDI |TEST|START DATE HOUR |END DATE HOUR |LENGHT |RETURNS |CAUSE|KIND|NUMB|NAMES| | 1 |10704| |2020-07-21 15:05:54| |00:00:00| |2786 |NAV | | | | 2 |10660| |2020-07-21 09:27:31| |00:00:00| |4088 |PIS | | | | 1 |10710| |2020-07-21 19:34:00|2020-07-21 20:19:09|00:45:09| |L |MT |7806|ACC | | 2 |10708| |2020-07-21 18:28:12|2020-07-21 18:28:13|00:00:01| |T |MT |2600|LIT | | 3 |10700| |2020-07-21 14:16:37|2020-07-21 15:19:13|01:02:36|2020-07-21 17:00:00|L |MT |4435|UHI | | 4 |10698| |2020-07-21 14:06:45|2020-07-21 14:07:22|00:00:37| |B |MT |5789|TYK | | 5 |10674| |2020-07-21 10:21:04|2020-07-21 10:44:41|00:23:37|21/07/2020 12:30:00|T |MT |6699|FGR | +---+-----+----+-------------------+-------------------+--------+-------------------+-----+----+----+-----+

The first two rows of table 1 have the data moved

+---+-----+----+-------------------+-------------------+--------+-------------------+-----+----+----+-----+ | N |IDI |TEST|START DATE HOUR |END DATE HOUR |LENGHT |RETURNS |CAUSE|KIND|NUMB|NAMES| | 1 |10704| |2020-07-21 15:05:54| |00:00:00| |2786 |NAV | | | | 2 |10660| |2020-07-21 09:27:31| |00:00:00| |4088 |PIS | | | +---+-----+----+-------------------+-------------------+--------+-------------------+-----+----+----+-----+

Instead of

+---+-----+----+-------------------+-------------------+--------+-------------------+-----+----+----+-----+ | N |IDI |TEST|START DATE HOUR |END DATE HOUR |LENGHT |RETURNS |CAUSE|KIND|NUMB|NAMES| | 1 |10704| |2020-07-21 15:05:54| |00:00:00| | | |2786| NAV | | 2 |10660| |2020-07-21 09:27:31| |00:00:00| | | |4088| PIS | +---+-----+----+-------------------+-------------------+--------+-------------------+-----+----+----+-----+

My table below

DROP TABLE IF EXISTS `table_csv`; CREATE TABLE `table_csv` ( `N` varchar(255) DEFAULT NULL, `IDI` varchar(255) DEFAULT NULL, `TEST` varchar(255) DEFAULT NULL, `START DATE HOUR` varchar(255) DEFAULT NULL, `END DATE HOUR` varchar(255) DEFAULT NULL, `LENGHT` varchar(255) DEFAULT NULL, `RETURNS` varchar(255) DEFAULT NULL, `CAUSE` varchar(255) DEFAULT NULL, `KIND` varchar(255) DEFAULT NULL, `NUMB` varchar(255) DEFAULT NULL, `NAMES` varchar(255) DEFAULT NULL, `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (`ID`), UNIQUE KEY `IDI` (`IDI`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

This the csv file

import.csv (1.2 KB)