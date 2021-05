I try to show or hide input field if there is reservation defined inside a listbox. How to manage this option?

<select name="options"> <option selected="selected" value="">Choose...</option> <optgroup label="Sales"> <option value="Reservation">Reservation </option> </optgroup> <optgroup label="Support"> <option value="Question">Question</option> </optgroup> </select>

How to show an input date if reservation is selected value="Reservation?