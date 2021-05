I tried this code, but unsuccessfully:

`<?php echo "<ul>"; $phpfiles = glob("*?[!index]?.php"); $tags = get_meta_tags($phpfiles); foreach ($phpfiles as $phpfile){ echo '<li><a href="'.$phpfile.'">'.pathinfo($phpfile, PATHINFO_FILENAME).'</a>'; echo "<span>"; echo $tags['description']; echo "</span></li>"; } echo "</ul>"; ?>`

Where I’m wrong?