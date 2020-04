Kviz.js:131 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier - Quiz

Hi.

I have a problem. I have a part of a quiz written and now i have to be able to see a questions, when i start it on the web browser, i dont see anything. In the console i see that there is a kviz.js:131 Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier. Any solutions?

function postavKviz(){ const output = []; otazky.forEach( (momentalniOtazka, cisloOtazky) => { const odpovedi = []; for (letter in momentalniOtazka.odpovedi){ odpovedi.push( `<label> <input type="radio" name="otazka${cisloOtazky}" value="${letter}"> ${letter} : ${momentalniOtazka.odpovedi[letter]} </label>` ); } output.push( `<div class="otazka"> ${momentalniOtazka.otazka} </div> <div class="odpovedi"> ${odpovedi.join('')} </div>` ); } ); quizContainer.innerHTML = output.join(''); } function ukazVysledky() { } const quizContainer = document.getElementById("kviz"); const resultsContainer = document.getElementById("answers"); const submitButton = document.getElementById("submit") const otazky = [ { otazka: "Na jaké mocnosti se Československo po 1. světové válce orientovalo?", odpovedi: { a: "Sovětský Svaz, Čína", b: "Velká Británie, Francie, USA", c: "Německo, Itálie" }, spravnaOdpoved: "b" }, { otazka: "Jaké stopy po společném soužití s Československem má Podkarpatská Rus?", odpovedi: { a: "Infrastruktura", b: "Jazyk", c: "Pamatáky odkazující na Československo" }, spravnaOdpoved: "a" }, { otazka: "Jaké státy tvořily Malou dohodu?", odpovedi: { a: "Velká Británie, Francie, Německo", b: "Československo, Jugoslávie, Rumunsko", c: "USA, Čína, Japonsko" }, spravnaOdpoved: "b" }, { otazka: "Na jaké mocnosti se Československo po 1. světové válce orientovalo?", odpovedi: { a: "Sovetský Svaz, Čína", b: "Velká Británie, Francie, USA", c: "Německo, Itálie" }, spravnaOdpoved: "b" }, { otazka: "Jaké komory tvořily za dob první republiky parlament?", odpovedi: { a: "Rada státu, národní zasedání dělnické třídy", b: "Senát, rada státu", c: "Poslanecká sněmovna, senát" }, spravnaOdpoved: "c" }, { otazka: "K čemu sloužilo v dobách prvni republiky Rudolfínum?", odpovedi: { a: "Zasadala zde rada státu", b: "Zasedal zde senát", c: "Zasedala zde poslanecká sněmovna" }, spravnaOdpoved: "c" }, { otazka: "Díku čemu přežil atentát Karel Kramař?", odpovedi: { a: "Střelec ho minul", b: "Střelec ho trefil do místa, kde byl chráněn trojím krytím", c: "Střelec ho zasáhnul do nohy, ale nebylo to život ohrozující" }, spravnaOdpoved: "b" }, { otazka: "Díky čemu je firma Tomáše Baťy tak úspěšná?", odpovedi: { a: "Obuv v té době nikdo jiný nevyráběl", b: "Měl mnoho kamarádů, herců, kteří jeho firmu výrazně propagovali", c: "Získal velké zkušenosti ve Spojených státech" }, spravnaOdpoved: "c" }, { otazka: 'Proč se Osvobozené divadlo nazývá "Osvobozené"?', odpovedi: { a: "Protože se divadlo snaží odpoutat od stereotypu, které v té době v divadlech bylo", b: "Protože tam hráli vojáci, kteří bojovali v 1. světové válce", c: "Nemá to žádný pádný důvod, slovo osvobozené bylo nejoblíbenější slovo zakladatele Jana Wericha" }, spravnaOdpoved: "a" }, { otazka: "Jací bratři stáli za vznikem Barrandova?", odpovedi: { a: "Miloš a Václav Havel", b: "Karel a Josef Čapek", c: "Tomáš Garrigue a Ludvík Masaryk" } spravnaOdpoved: "a" } ]; postavKviz(); submitButton.addEventListener('click', ukazVysledky);