Khi nào là thời điểm tốt nhất để đốt nến thơm?

Việc đốt một ngọn nến quá lâu tiềm ẩn một nguy cơ nổ cháy và đe dọa an toàn. Hãy tưởng tượng bạn đọc sách trong 2-3 giờ đồng hồ và trong thời gian này, ngọn nến vẫn còn tiếp tục cháy. Sau thêm 30 phút, mệt mỏi đã khiến bạn bắt đầu buồn ngủ và muốn chợp mắt một chút. Trong lúc bạn ngủ, ngọn nến vẫn tiếp tục đốt cháy, tạo nên tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Do đó, để giảm thiểu vấn đề này, nếu thấy nến bắt đầu tạo khói hoặc nếu muốn tiếp tục đốt nến, bạn nên cắt bớt phần bấc cháy trước khi tiếp tục sử dụng. Điều này sẽ giúp hạn chế tích tụ carbon và giữ cho nến hoạt động một cách tốt nhất.

Trong nến thơm, thường có hai loại bấc phổ biến được sử dụng: bấc cotton và bấc gỗ. Cả hai loại này đều đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, khi đốt một ngọn nến trong thời gian dài, bấc sẽ tích tụ carbon và hình thành những mảng nấm quanh bề mặt bấc. Điều này có thể làm cho lửa bốc cháy mạnh hơn và các hạt than nhỏ sẽ thoát vào không khí, gây tạo mùi và bụi bẩn bám vào đồ đạc xung quanh.

Có lẽ các bạn đã từng trải qua trường hợp khi mới đốt một cây nến trong khoảng 20-30 phút, mùi thơm của nến rất rõ ràng nhưng sau đó, sau một tiếng trở lên, mùi thơm bắt đầu không còn thấy. Có thắc mắc liệu đây có phải là do chất lượng nến kém không? Tất nhiên, chất lượng của cây nến đóng vai trò quan trọng trong việc toả mùi, tuy nhiên, hiện tượng mất cảm giác với mùi cũng là một vấn đề phổ biến khi sử dụng nến thơm hoặc bất kỳ hình thức xông mùi nào trong không gian sống.

Tóm lại, để tận hưởng không gian ấm áp và thư giãn từ nến thơm trong mùa mưa, chúng ta nên đặt nến trong phòng có máy lạnh và giới hạn thời gian đốt nến không quá 3-4 tiếng mỗi lần để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thời điểm cần phải tắt nến và lí do không nên đốt nến quá 3 giờ mỗi lần sử dụng.

