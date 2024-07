Khi mua sàn nhựa cần chứ ý những gì?

Việc lựa chọn vật liệu lát sàn là quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ và độ bền của ngôi nhà. Hãy cùng khám phá những loại vật liệu lát sàn phổ biến nhất hiện nay nhé. Các loại vật liệu lát sàn phổ biến Sàn nhựa Sàn nhựa hèm khóa : Dễ lắp đặt, không cần keo, chống thấm, chống ẩm tốt. Sàn nhựa dán keo: Giá thành rẻ, đa dạng mẫu mã. Sàn nhựa SPC: Bền bỉ, chịu nước tuyệt đối, phù hợp với không gian ẩm ướt như nhà bếp, nhà tắm. Sàn gỗ Sàn gỗ tự nhiên: Mang đến vẻ đẹp sang trọng, ấm áp và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, giá thành cao và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường. Sàn gỗ công nghiệp: Giá thành phải chăng hơn, đa dạng mẫu mã, dễ thi công và bảo dưỡng. Tuy nhiên, độ bền không bằng sàn gỗ tự nhiên. Sàn gỗ nhựa ngoài trời: Chịu nước, chịu nhiệt tốt, phù hợp với không gian ngoài trời như ban công, sân vườn. Sàn gạch Gạch ceramic: Đa dạng mẫu mã, màu sắc, giá cả phải chăng, dễ vệ sinh. Gạch granite: Độ cứng cao, chịu lực tốt, chống trầy xước, phù hợp với không gian có cường độ đi lại cao. Gạch bông: Mang phong cách cổ điển, tạo điểm nhấn cho không gian. Sàn đá Đá tự nhiên: Đá marble, đá granite, đá ong… mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, giá thành cao và đòi hỏi kỹ thuật thi công cao. Đá nhân tạo: Đa dạng màu sắc, hoa văn, giá thành hợp lý hơn đá tự nhiên. Các loại vật liệu khác Thảm: Tạo cảm giác ấm áp, êm chân, phù hợp với phòng ngủ, phòng khách. Sàn bê tông: Thường được sử dụng cho các công trình công nghiệp, nhà xưởng. Yếu tố cần cân nhắc khi chọn vật liệu lát sàn Ngân sách: Mỗi loại vật liệu có mức giá khác nhau, bạn cần cân nhắc ngân sách của mình. Không gian: Mỗi loại vật liệu phù hợp với một không gian khác nhau. Phong cách thiết kế: Lựa chọn vật liệu phù hợp với phong cách thiết kế của ngôi nhà. Độ bền: Mỗi loại vật liệu có độ bền khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng. Dễ dàng vệ sinh: Một số loại vật liệu dễ vệ sinh hơn các loại khác. Lời khuyên Tham khảo ý kiến chuyên gia: Để được tư vấn chi tiết và lựa chọn vật liệu phù hợp nhất. Xem xét mẫu vật trực tiếp: Để cảm nhận chất lượng và màu sắc của vật liệu. So sánh giá cả: Giữa các nhà cung cấp khác nhau để có được mức giá tốt nhất. Lưu ý: Để có được những hình ảnh trực quan và sinh động nhất, bạn có thể tìm kiếm thêm trên các trang web chuyên về nội thất hoặc tham khảo các cửa hàng vật liệu xây dựng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi lựa chọn vật liệu lát sàn cho ngôi nhà của mình!

