HI folks,

in below coding, 1 works, 2 does not.

but in 2 alert works. why not scroll works?

//1. button click $("#btn_last").click(function(){ $("#section15")[0].scrollIntoView({ behavior: "smooth", // or "auto" or "instant" block: "center", //"end" or "end" inline: "center" }); }); //2. text box blur $("#age").blur(function(){ $("#section15")[0].scrollIntoView({ behavior: "smooth", // or "auto" or "instant" block: "center", //"end" or "end" inline: "center" }); alert('done'); });