JOIN issues

I have 6 tables

CREATE TABLE countries ( country_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(25) NOT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, PRIMARY KEY ( country_id ) ); CREATE TABLE states ( state_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, country_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(50) NOT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'test@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( country_id ) REFERENCES countries( country_id ), PRIMARY KEY ( state_id ) ); CREATE TABLE cities ( city_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, state_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( state_id ) REFERENCES states( state_id ), PRIMARY KEY ( city_id ) ); CREATE TABLE buildings ( building_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, city_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( city_id ) REFERENCES cities( city_id ), PRIMARY KEY ( building_id ) ); CREATE TABLE rooms ( room_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, building_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( building_id ) REFERENCES buildings( building_id ), PRIMARY KEY ( room_id ) ); CREATE TABLE locations ( location_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, room_id TINYINT UNSIGNED, name VARCHAR(25) NOT NULL, created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'lurtnowski@industechnology.com', created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_by VARCHAR(50) NULL, updated_date TIMESTAMP NULL, operational_status BOOLEAN DEFAULT 1, FOREIGN KEY ( room_id ) REFERENCES rooms( room_id ), PRIMARY KEY ( location_id ) );

I think all the relationships are right.

I’m trying to get all the lo cations of a country,

my query is

SELECT countries.name AS country_name, states.name AS state_name, cities.name AS cities_name, buildings.name AS building_name, rooms.name AS room_name, locations.name AS location_name FROM locations INNER JOIN states ON cities.state_id = states.state_id INNER JOIN cities ON states.city_id = cities.city_id INNER JOIN buildings ON cities.building_id= buildings.building_id INNER JOIN rooms ON buildings .room_id = rooms.room_id WHERE country_id = 1;

This seems like it should work, but how would I retrieve the country_name?