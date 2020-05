Javascript us BackgroundColor if by date even/odd

You can use classNames instead

<style> .day-even { background-image: radial-gradient(circle at top left, #0005bb, #ffd500); } .day-odd { background-image: radial-gradient(circle at top left, #084b8a, #000); } </style>

Then with your JS — I am just working with document.body here

<script> const today = new Date().getDate(); document.body.className = ['day-even', 'day-odd'][today % 2] </script>