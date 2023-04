JavaScript Toggle Problem

I’ve got these Bootstrap 5 cards I’m tying to use as selector objects in a user tags viewer. I need them to toggle when clicked. My click events are firing successively even though there are two different classes. I’m not sure why. I know how it’s doing it in a sense, but I’m not sure how to stop it.

(document).addEventListener("click", function(e) { // // Handle toggle clicks for tags in tag viewer // if (e.target.matches(".tag-list-item") || e.target.closest(".tag-list-item")) { // add the token to tagsObj var token = e.target.parentElement.getAttribute("data-token"); var tag = e.target.parentElement.getAttribute("data-tag"); var operation = e.target.parentElement.getAttribute("data-operation"); if (token !== null && tag !== null) { if (!tagsObj.contains(token) && operation == "tag-list-item") { tagsObj.add(token); e.target.parentElement.classList.remove("tag-list-item"); e.target.parentElement.classList.add("tag-list-item-selected"); e.target.parentElement.setAttribute("data-operation", 'tag-list-item-selected'); while (e.target.parentElement.firstChild.nextSibling.firstChild) { e.target.parentElement.firstChild.nextSibling.firstChild.remove(); } // create selected content e.target.classList.add("card-body"); e.target.classList.add("d-flex"); e.target.classList.add("align-items-center"); var checkDiv = document.createElement("div"); checkDiv.classList.add("tag-list-item-checkbox"); var checkI = document.createElement("i"); checkI.classList.add("icofont-checked") checkDiv.append(checkI); var tagDiv = document.createElement("div"); tagDiv.append(tag); e.target.append(checkDiv); e.target.append(tagDiv); } } } if (e.target.matches(".tag-list-item-selected") || e.target.closest(".tag-list-item-selected")) { var token = e.target.parentElement.getAttribute("data-token"); var tag = e.target.parentElement.getAttribute("data-tag"); var operation = e.target.parentElement.getAttribute("data-operation"); if (token !== null && tag !== null) { if (tagsObj.contains(token) && operation == 'tag-list-item-selected') { // the parent element (card wrapper) e.target.parentElement.classList.remove("tag-list-item-selected"); e.target.parentElement.classList.add("tag-list-item"); e.target.parentElement.setAttribute("data-operation", 'tag-list-item'); e.target.classList.remove("d-flex"); e.target.classList.remove("align-items-center"); // Remove elements while (e.target.parentElement.firstChild.nextSibling.firstChild) { e.target.parentElement.firstChild.nextSibling.firstChild.remove(); } e.target.append(tag); // remove the item from tagsObj tagsObj.remove(token); } } } });