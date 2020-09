str= "I'm gonna be (500 miles) (200 miles) (300 miles)"; console.log(str.match(/\((.*?)\)/g)) // outputs array of [(500 miles), (200 miles), (300 miles)]

Hi,

The above code returns what’s between parenthesis.

But, how can I get the output without the parenthesis?

Eg: [500 miles, 200 miles, 300 miles]

Right now it outputs all matches with parenthesis.