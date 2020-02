Javascript - Looping & Appending Consecutive Numeric Values

Hello - can somebody give me an example of how to condense this javascrit code please, Iā€™m aware this is long-wided and can be shorted by looping thorugh values page_1, page_2, Page_3 etc but my unsure how to do it.

<script> /* Create a value to be used for URL slug */ window.addEventListener('load', function() { var page_1 = document.getElementById("page_1"); var slug_1 = document.getElementById("slug_1"); var page_2 = document.getElementById("page_2"); var slug_2 = document.getElementById("slug_2"); var page_3 = document.getElementById("page_3"); var slug_3 = document.getElementById("slug_3"); var page_4 = document.getElementById("page_4"); var slug_4 = document.getElementById("slug_4"); var page_5 = document.getElementById("page_5"); var slug_5 = document.getElementById("slug_5"); page_1.oninput = function() { slug_1.value = page_1.value.toLowerCase().replace(/\+/g, " plus").replace(/[^a-z0-9-\s]/gi, "").replace(/\s+/g, "-").replace(/-+/g, "-").replace(/(^-+|-+$)/g, ""); } page_2.oninput = function() { slug_2.value = page_2.value.toLowerCase().replace(/\+/g, " plus").replace(/[^a-z0-9-\s]/gi, "").replace(/\s+/g, "-").replace(/-+/g, "-").replace(/(^-+|-+$)/g, ""); } page_3.oninput = function() { slug_3.value = page_3.value.toLowerCase().replace(/\+/g, " plus").replace(/[^a-z0-9-\s]/gi, "").replace(/\s+/g, "-").replace(/-+/g, "-").replace(/(^-+|-+$)/g, ""); } page_4.oninput = function() { slug_4.value = page_4.value.toLowerCase().replace(/\+/g, " plus").replace(/[^a-z0-9-\s]/gi, "").replace(/\s+/g, "-").replace(/-+/g, "-").replace(/(^-+|-+$)/g, ""); } page_5.oninput = function() { slug_5.value = page_5.value.toLowerCase().replace(/\+/g, " plus").replace(/[^a-z0-9-\s]/gi, "").replace(/\s+/g, "-").replace(/-+/g, "-").replace(/(^-+|-+$)/g, ""); } }); </script> <form> name 1: <input type="text" id="page_1"> - slug 1: <input type="text" id="slug_1"><br><br> name 2: <input type="text" id="page_2"> - slug 2: <input type="text" id="slug_2"><br><br> name 3: <input type="text" id="page_3"> - slug 3: <input type="text" id="slug_3"><br><br> name 4: <input type="text" id="page_4"> - slug 4: <input type="text" id="slug_4"><br><br> name 5: <input type="text" id="page_5"> - slug 5: <input type="text" id="slug_5"> </form>