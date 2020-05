I use this script for converting English numbers to Persian numbers:

window.onload = function persianModule(){ var els = document.querySelectorAll('.woocommerce-Price-amount, .amount '); els.forEach(function(item) { item.textContent = persianJs(item.textContent).englishNumber().toString(); }); };

When page reloads with an Ajax function, above script doesn’t work but after page refresh through browser it works very nice.

How can I force above script do the function even after an Ajax reload?