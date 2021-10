Javascript form validation help

Hi All

I have a form with four fields. I need some help with the validation.

The first three fields (Visit 1, Visit 2 and Visit 3) cannot be completed unless a yes radio button is selected from top.

I need to make the fourth field (Purchase) exempt from the yes/no so it can be filled in regardless. I cannot work out how to do this

I’ve also added code for the following:

If the second visit is completed without visit 1, a message prompts saying a second visit cannot be entered without the first.

I have tried to do the same with three. So visit 3 cannot be completed unless visit 2 has been completed, but this isn’t working. It lets me submit the form

Lastly, if i add a date in the future for purchase (fouth field) without completing the above fields, i don’t get a prompt indicating a date cannot be entered in the future.

This only works if i’ve completed the first three fields

UserDefinedJavascript.OnAfterFormInitialise = function () { try { var WishesToReceiveReceipt = ''; if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { WishesToReceiveReceipt = GetRadioButtonListValue(GetControl("WishesToReceiveReceipt")); } else { WishesToReceiveReceipt = GetControl("WishesToReceiveReceiptID").value; } var optOutReason = ''; if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { optOutReason = getComboboxValue("OptOutReason"); } else { optOutReason = GetControl("OptOutReasonDesc").value.replace(/

/g, ''); } if (WishesToReceiveReceipt == '0') { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutReason('1'); } else { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutReason('0'); } if (optOutReason == 'Other Reason') { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutOtherReasonDetails('1'); } else { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutOtherReasonDetails('0'); } if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { UserDefinedJavascript.ToggleVisitFields(WishesToReceiveReceipt); } } catch (e) { window.alert(e.message + "

UserDefinedJavascript.OnAfterFormInitialise()"); } } UserDefinedJavascript.OnAfterCheckData = function () { try { var now = new Date(); now.setSeconds(0); now.setMilliseconds(0); var WishesToReceiveReceipt = GetRadioButtonListValue(GetControl("WishesToReceiveReceipt")); // Yes - 1, No - 0 if (WishesToReceiveReceipt == '0') { // Validate Opt Out Reason if (!validateCombobox("OptOutReason", "Reason for Not Engaging")) return false; var optOutReason = getComboboxValue("OptOutReason"); // Validate Opt Out Other Reason Details if (optOutReason == 'Other Reason') { if (!validateText("OptOutOtherReasonDetails", "Other Reason Details", true)) return false; } } else { // Validate Visit 1 Date Given. if (!isDate("Visit1DateGiven", "First Visit - Date Given", false)) return false; var Visit1DateGiven = GetControl("Visit1DateGiven"); if (Visit1DateGiven.value == '') { var Visit1BrandOfCar = GetControl("Visit1BrandOfCar"); if (Visit1BrandOfCar.value != '-1') { window.alert("Visit 1 - Date Given cannot be blank if Brand of Car selected."); Visit1DateGiven.focus(); return false; } } else { var Visit1DateGivenDttm = getDateTime(Visit1DateGiven.value); Visit1DateGivenDttm.setSeconds(0); Visit1DateGivenDttm.setMilliseconds(0); if (DateDiff('s', Visit1DateGivenDttm, now) < 0) { window.alert("First Visit - Date Given cannot be in the future."); Visit1DateGiven.focus(); return false; } if (!validateCombobox("Visit1BrandOfCar", "First Visit - Brand of Car")) return false; } // Validate Visit 2 Date Given. if (!isDate("Visit2DateGiven", "Second Visit - Date Given", false)) return false; var Visit2DateGiven = GetControl("Visit2DateGiven"); if (Visit2DateGiven.value == '') { var Visit2BrandOfCar = GetControl("Visit2BrandOfCar"); if (Visit2BrandOfCar.value != '-1') { window.alert("Second Visit - Date Given cannot be blank if Brand of Car selected."); Visit2DateGiven.focus(); return false; } } else { var Visit2DateGivenDttm = getDateTime(Visit2DateGiven.value); Visit2DateGivenDttm.setSeconds(0); Visit2DateGivenDttm.setMilliseconds(0); if (DateDiff('s', Visit2DateGivenDttm, now) < 0) { window.alert("Second Visit - Date Given cannot be in the future."); Visit2DateGiven.focus(); return false; } if (!validateCombobox("Visit2BrandOfCar", "Second Visit - Brand of Car")) return false; if (Visit1DateGiven.value == '') { window.alert("Second Visit details cannot be entered without First Visit details."); Visit2DateGiven.focus(); return false; } else { var Visit1DateGivenDttm = getDateTime(Visit1DateGiven.value); Visit1DateGivenDttm.setSeconds(0); Visit1DateGivenDttm.setMilliseconds(0); if (DateDiff('s', Visit1DateGivenDttm, Visit2DateGivenDttm) < 0) { window.alert("Second Visit- Date Given cannot be less than First Visit - Date Given."); Visit2DateGiven.focus(); return false; } // Validate Visit 3 Date Given. if (!isDate("Visit3DateGiven", "Visit - Date Given", false)) return false; var Visit3DateGiven = GetControl("Visit3DateGiven"); if (Visit3DateGiven.value == '') { var Visit3BrandOfCar = GetControl("Visit3BrandOfCar"); if (Visit3BrandOfCar.value != '-1') { window.alert("Booster - Date Given cannot be blank if Brand of Car selected."); Visit3DateGiven.focus(); return false; } } else { var Visit3DateGivenDttm = getDateTime(Visit3DateGiven.value); Visit3DateGivenDttm.setSeconds(0); Visit3DateGivenDttm.setMilliseconds(0); if (DateDiff('s', Visit3DateGivenDttm, now) < 0) { window.alert("Booster - Date Given cannot be in the future."); Visit3DateGiven.focus(); return false; } if (!validateCombobox("Visit3BrandOfCar", "Third Visit - Brand of Car")) return false; if (Visit2DateGiven.value == '') { window.alert("Booster details cannot be entered without Second visit details."); Visit3DateGiven.focus(); return false; } else { var Visit2DateGivenDttm = getDateTime(Visit2DateGiven.value); Visit2DateGivenDttm.setSeconds(0); Visit2DateGivenDttm.setMilliseconds(0); if (DateDiff('s', Visit2DateGivenDttm, Visit3DateGivenDttm) < 0) { window.alert("Visit 3 - Date Given cannot be less than Second Visit - Date Given."); Visit3DateGiven.focus(); return false; } // Validate Purchase Date Given. if (!isDate("PurchaseDateGiven", "Purchase - Date Given", false)) return false; { var PurchaseDateGiven = GetControl("PurchaseDateGiven"); var PurchaseDateGivenDttm = getDateTime(PurchaseDateGiven.value); PurchaseDateGivenDttm.setSeconds(0); PurchaseDateGivenDttm.setMilliseconds(0); if (DateDiff('s', PurchaseDateGivenDttm, now) < 0) { window.alert("Purchase - Date Given cannot be in the future."); PurchaseDateGiven.focus(); return false; } } } } } } } } catch (e) { window.alert(e.message + "

UserDefinedJavascript.OnAfterCheckData()"); return false; } } UserDefinedJavascript.ToggleOptOutReason = function (enable) { try { var rwOptOutReason = GetControl("rwOptOutReason"); // Yes - 1, No - 0 if (enable == '1') { rwOptOutReason.style.display = 'table-row'; if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { ControlStateManager.ToggleElement("lblOptOutReasonLabel", "OptOutReason", true, true, false, false); } } else { rwOptOutReason.style.display = 'none'; if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { ControlStateManager.ToggleElement("lblOptOutReasonLabel", "OptOutReason", true, false, false, false); } } } catch (e) { window.alert(e.message + "

UserDefinedJavascript.ToggleOptOutReason()"); } } UserDefinedJavascript.ToggleOptOutOtherReasonDetails = function (enable) { try { var rwOptOutOtherReasonDetails = GetControl("rwOptOutOtherReasonDetails"); // Yes - 1, No - 0 if (enable == '1') { rwOptOutOtherReasonDetails.style.display = 'table-row'; if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { ControlStateManager.ToggleElement("lblOptOutOtherReasonDetailsLabel", "OptOutOtherReasonDetails", true, true, false, false); } } else { rwOptOutOtherReasonDetails.style.display = 'none'; if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { ControlStateManager.ToggleElement("lblOptOutOtherReasonDetailsLabel", "OptOutOtherReasonDetails", true, false, false, false); } } } catch (e) { window.alert(e.message + "

UserDefinedJavascript.ToggleOptOutOtherReasonDetails()"); } } UserDefinedJavascript.ToggleVisitFields = function (enable) { try { if (UserDefinedJavascript.DocumentMode == 'Edit') { // Yes - 1, No - 0 if (enable == '1') { ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit1DateGivenLabel", "Visit1DateGiven", true, false, false, false); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit1BrandOfCarLabel", "Visit1BrandOfCar", true, false, false, false); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit2DateGivenLabel", "Visit2DateGiven", true, false, false, false); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit2BrandOfCarLabel", "Visit2BrandOfCar", true, false, false, false); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit3DateGivenLabel", "Visit3DateGiven", true, false, false, false); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit3BrandOfCarLabel", "Visit3BrandOfCar", true, false, false, false); } else { ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit1DateGivenLabel", "Visit1DateGiven", false, false, true, true); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit1BrandOfCarLabel", "Visit1BrandOfCar", false, false, true, true); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit2DateGivenLabel", "Visit2DateGiven", false, false, true, true); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit2BrandOfCarLabel", "Visit2BrandOfCar", false, false, true, true); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit3DateGivenLabel", "Visit3DateGiven", false, false, true, true); ControlStateManager.ToggleElement("lblVisit3BrandOfCarLabel", "Visit3BrandOfCar", false, false, true, true); } } } catch (e) { window.alert(e.message + "

UserDefinedJavascript.ToggleVisitFields()"); } } UserDefinedJavascript.WishesToReceiveReceipt_Click = function () { try { // Show/hide opt out reason fields and enable/disable Visit fields if required. var WishesToReceiveReceipt = GetRadioButtonListValue(GetControl("WishesToReceiveReceipt")); if (WishesToReceiveReceipt == '0') { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutReason('1'); } else { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutReason('0'); } UserDefinedJavascript.ToggleOptOutOtherReasonDetails('0'); // Yes - 1, No - 0 if (WishesToReceiveReceipt == '1') { GetControl("OptOutReason").value = '-1'; GetControl("OptOutOtherReasonDetails").value = ''; } else { GetControl("Visit1DateGiven").value = ''; GetControl("Visit1BrandOfCar").value = '-1'; GetControl("Visit2DateGiven").value = ''; GetControl("Visit2BrandOfCar").value = '-1'; GetControl("Visit3DateGiven").value = ''; GetControl("Visit3BrandOfCar").value = '-1'; } UserDefinedJavascript.ToggleVisitFields(WishesToReceiveReceipt); } catch (e) { window.alert(e.message + "

UserDefinedJavascript.WishesToReceiveReceipt_Click()"); } } UserDefinedJavascript.OptOutReason_Change = function () { try { // Show/hide opt out reason other details and blank field if required. var optOutReason = getComboboxValue("OptOutReason"); if (optOutReason == 'Other Reason') { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutOtherReasonDetails('1'); } else { UserDefinedJavascript.ToggleOptOutOtherReasonDetails('0'); } if (optOutReason != 'Other Reason') { var optOutOtherReasonDetails = GetControl("OptOutOtherReasonDetails"); optOutOtherReasonDetails.value = ''; } } catch (e) { window.alert(e.message + "

UserDefinedJavascript.OptOutReason_Change()"); } }

Thanks for your time