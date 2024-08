Javascript Expandable Rows ... First row expanded ... need it closed on page load

I have an expandable table that I modified… Right now it functions very well, but the FIRST ROW is expanded on page load. And I need that first row to be closed. Javascript is below.

$(document).ready(function () { const expchartcontents = $('.expchart'); expchartcontents.each((index, expchartcontents) => { let selecteditem = 0; let expchartItemIndex = -1; const changeTab = (index, item) => { var delay = 300; if (window.innerWidth < 980) { delay = 800; } if (expchartItemIndex !== index) { $(expchartcontents).find(".expchart-row") .eq(expchartItemIndex) .children(".expchartpane-subitem") .slideUp(delay); $(expchartcontents).find(".expchart-row") .eq(expchartItemIndex) .removeClass("clicked"); $(expchartcontents).find(item) .children(".expchartpane-subitem") .slideDown(delay); $(expchartcontents).find(item) .addClass("clicked"); expchartItemIndex = index; } else { $(expchartcontents).find(".expchart-row") .eq(expchartItemIndex) .children(".expchartpane-subitem") .slideUp(delay); $(expchartcontents).find(".expchart-row") .eq(expchartItemIndex) .removeClass("clicked"); expchartItemIndex = -1; } }; /* Click closes others */ $(expchartcontents).find(".expchart-row").each((index, item) => { $(expchartcontents).find(item).click(() => { changeTab(index, item); selecteditem = index; }); }); changeTab(0, $(expchartcontents).find(".expchart-row").eq(0)); }); });

I don’t know javascript very well, so I’ve been trying various things. If I change the last line … it changes some of the opening states, but the 1st is still open.

changeTab(-1, $(expchartcontents).find(".expchart-row").eq(-1)); /^ does nothing (first row still expanded) */ changeTab(0, $(expchartcontents).find(".expchart-row").eq(0)); /^ does nothing (first row still expanded) */ changeTab(1, $(expchartcontents).find(".expchart-row").eq(1)); /^ opens 2nd row, in addition to the 1st */ changeTab(2, $(expchartcontents).find(".expchart-row").eq(2)); /^ opens 3rd row, in addition to the 1st */

I’ve also tried changing the initial variables, hoping they’d change, but that didn’t help either…

let selecteditem = 0; /* tried -1, 1, 2, 3 ... no change */ let expchartItemIndex = -1; /* tried 0, 1, 2, 3 ... no change */

Here is a codepen for easier viewing…

https://codepen.io/jabbamonkey/pen/QWXqWVM