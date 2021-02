Is the a correct way to center elements?

Something like.

float: center;

text-align: center;

can work sometimes but I want it to be centered between the one left floating item and an unknown number of floats on the right.

0—0-000 This alignment is whats happening

0–0--000 This alignment is what I want

Thanks for any help!

HTML

<body> <navigation> <ul> <!-- ES float left Ens Design center menu right --> <!-- <li><img src="Logo.png" alt="Ens Design Logo"></li> --> <li id="navlogo"><a href="Portfolio.html">ES</a></li> <li id="navbanner"><a href="Portfolio.html">Ens Design</a></li> <li class="navmenu"><a href="contact.html">Contact</a></li> <li class="navmenu"><a href="About.html">About</a></li> </ul> </navigation> <article></article> <footer></footer> </body>

CSS