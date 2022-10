I want to know is it possible to convert this piece of jquery code to javascript

var port = chrome.runtime.connect({name: "SNT"}); $(document).ready( function() { chrome.storage.local.get('SNT', function(items) { $("#SNT").text(items.SNT); }); $("#SNT").bind('keyup', function() { chrome.storage.local.set({ 'SNT': $(this).val() }, function(){}); }); });

for your information the SNT is the Id of a textarea :

<textarea id="SNT"></textarea>

Thank you in advance