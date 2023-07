Invalid operand type?

im trying toi upload each imnage in PIL ES wi th g

<?php session_start(); include '../../../db/pdo_conn.php'; echo '<pre>';print_r($_POST);echo '</pre>'; echo '<pre>';print_r($_FILES);echo '</pre>'; switch ($_POST['page']) { case 'location': $id = $_POST['location_id']; break; case 'site': $id = $_POST['site_id']; break; case 'building': $id = $_POST['building_id']; break; default: die('Error, referring page not available'); } //die(); if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { foreach($_FILES as $index => $floor) { $newfilename = "building_".$_POST['building_id']."_floor_".($index + 1).".png"; move_uploaded_file($_FILES["Floorplan".($index + 1).""]["tmp_name"], "images/" . $newfilename); } header("location: add_building_success.php?id=".$id."&page=".$_POST['page'].""); } ?>

Am getting

Array ( [Floorplan1] => Array ( [name] => server_icon.png [full_path] => server_icon.png [type] => image/png [tmp_name] => C:\xampp\tmp\phpF492.tmp [error] => 0 [size] => 11566 ) [Floorplan2] => Array ( [name] => map-marker.png [full_path] => map-marker.png [type] => image/png [tmp_name] => C:\xampp\tmp\phpF4A2.tmp [error] => 0 [size] => 1595 ) ) Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + int in C:\xampp\htdocs\AAT_Flow\locations\sites\buildings\add_floors_engine.php:30 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\AAT_Flow\locations\sites\buildings\add_floors_engine.php on line 30

I dont see the error? Isnt $index a integer?

How do I get the index (0,1) instead?