Instead of using 3 sets of gradients, would I be able to use 1?

Is something like this possible to do?

There should be a way to do this, right?

Implemented in here:

https://jsfiddle.net/hfkc2Lw9/

Here I have 1 root working in the above code:

https://jsfiddle.net/y6ngLuw0/

I was thinking something like this to add a 2nd one in.

:root body.bg1 .play2 { --color-a: purple; --color-b: black; --color-c: purple; --color-d: black; }

With something like this?

body.bg1:before, body.bg2 .play2:before{ content: ""; position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-size: 165px 165px; background-image: linear-gradient(var(--color-a) 5px, #0000 5px), }

:root .playa{ --color-a: blue; --color-b: black; --color-c: red; --color-d: black; } :root .playb{ --color-a: purple; --color-b: black; --color-c: purple; --color-d: black; } :root .playc{ --color-a: teal; --color-b: black; --color-c: orange; --color-d: black; } body.bg1{ animation: fadebody 5s ease 0s forwards; } body.bg1:before { content: ""; position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-size: 165px 165px; background-image: linear-gradient(var(--color-a) 5px, #0000 5px), linear-gradient(90deg, var(--color-a) 5px, #0000 5px), linear-gradient(var(--color-b) 10px, #0000 10px 160px, var(--color-b) 160px), linear-gradient(90deg, var(--color-b) 10px, #0000 10px 160px, var(--color-b) 160px), linear-gradient(var(--color-c) 15px, #0000 15px 155px, var(--color-c) 155px), linear-gradient(90deg, var(--color-c) 15px, #0000 15px 155px, var(--color-c) 155px), linear-gradient(var(--color-d) 20px, #0000 20px 150px, var(--color-d) 150px), linear-gradient(90deg, var(--color-d) 20px, #0000 20px 150px, var(--color-d) 150px), linear-gradient(var(--color-a) 25px, #0000 25px 145px, var(--color-a) 145px), linear-gradient(90deg, var(--color-a) 25px, #0000 25px 145px, var(--color-a) 145px), linear-gradient(var(--color-b) 30px, #0000 30px 140px, var(--color-b) 140px), linear-gradient(90deg, var(--color-b) 30px, #0000 30px 140px, var(--color-b) 140px), linear-gradient(var(--color-c) 35px, #0000 35px 135px, var(--color-c) 135px), linear-gradient(90deg, var(--color-c) 35px, #0000 35px 135px, var(--color-c) 135px), linear-gradient(var(--color-d) 40px, #0000 40px 130px, var(--color-d) 130px), linear-gradient(90deg, var(--color-d) 40px, #0000 40px 130px, var(--color-d) 130px), linear-gradient(var(--color-a) 45px, #0000 45px 125px, var(--color-a) 125px), linear-gradient(90deg, var(--color-a) 45px, #0000 45px 125px, var(--color-a) 125px), linear-gradient(var(--color-b) 50px, #0000 50px 120px, var(--color-b) 120px), linear-gradient(90deg, var(--color-b) 50px, #0000 50px 120px, var(--color-b) 120px), linear-gradient(var(--color-c) 55px, #0000 55px 115px, var(--color-c) 115px), linear-gradient(90deg, var(--color-c) 55px, #0000 55px 115px, var(--color-c) 115px), linear-gradient(var(--color-d) 60px, #0000 60px 110px, var(--color-d) 110px), linear-gradient(90deg, var(--color-d) 60px, #0000 60px 110px, var(--color-d) 110px), linear-gradient(var(--color-a) 65px, #0000 65px 105px, var(--color-a) 105px), linear-gradient(90deg, var(--color-a) 65px, #0000 65px 105px, var(--color-a) 105px), linear-gradient(var(--color-b) 70px, #0000 70px 100px, var(--color-b) 100px), linear-gradient(90deg, var(--color-b)70px, #0000 70px 100px, var(--color-b) 100px), linear-gradient(var(--color-c) 75px, #0000 75px 95px, var(--color-c) 95px), linear-gradient(90deg, var(--color-c) 75px, #0000 75px 95px, var(--color-c) 95px), linear-gradient(var(--color-d) 80px, #0000 80px 90px, var(--color-d) 90px), linear-gradient(90deg, var(--color-d) 80px, #0000 80px 90px, var(--color-d) 90px), linear-gradient(var(--color-a), var(--color-a)); } }

Working single root: gradient code by itself.

https://jsfiddle.net/t5wq0sb7/