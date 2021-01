Inserting data into database

Hello Everyone i want to insert data in mysql using a dropdown show/hide div where only if the user selects others div will show and insertion of data takes place where as if not required data won’t get inserted?

Here is my code from the form Input.

<script type="text/javascript"> function ShowHideDiv() { var ddlPassport = document.getElementById("ddlPassport"); var dvPassport = document.getElementById("dvPassport"); dvPassport.style.display = ddlPassport.value == "others" ? "block" : "none"; } </script> <div class="col-25"> <label>Nationality?</label></div> <div class="col-25"> <select name="nationality" id = "ddlPassport" onchange = "ShowHideDiv()"> <option value="indian">INDIAN</option> <option value="others">Others</option> </select></div><br> <div class="col-75" id="dvPassport" style="display: none"> Country: <input type="text" style="font-size:15px;" id="txtPassportNumber" name="country"><br><br> Passport Number: <input type="text" style="font-size:15px;" id="txtPassportNumber" name="passportno"><br><br> Passport Validity: <input type="date" id="txtPassportNumber" name="passportval"> </div> </div>

If selected INDIAN the div for others will not get inserted but only indian option will get inserted in the database. Kindly someone help. Thanks.

This is my PHP Code for the form.