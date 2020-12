Insert multiple columns in one new mysql table

Hi,

I try to insert columns for two different tables into one new table.

I try following query:

$sql = “INSERT INTO groepering (datum, uur, injectieDag, injectieNacht, power, energy)

SELECT VerschilBerekeningInjectie.datum as datum,

VerschilBerekeningInjectie.uur as uur ,

VerschilBerekeningInjectie.injectieDag as injectieDag,

VerschilBerekeningInjectie.injectieNacht as injectieNacht,

dagOpbrengstKostal.power as power,

dagOpbrengstKostal.energy as energy FROM VerschilBerekeningInjectie

LEFT JOIN dagOpbrengstKostal ON VerschilBerekeningInjectie.datum = dagOpbrengstKostal.datum and VerschilBerekeningInjectie.uur = dagOpbrengstKostal.uur WHERE VerschilBerekeningInjectie.datum = ‘2020-12-18’”;

the select query works, but the insert action doesn’t.

no data are inserted, no error displayed.

Thanks,