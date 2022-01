Insert data from a function (OOP)

Good,

I’m trying to insert a client to the database with OOP, but I get this error:

Exception in Tkinter callback Traceback (most recent call last): File "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/lib/python3.10/tkinter/__init__.py", line 1921, in __call__ return self.func(*args) TypeError: conexiones.crear_cliente() missing 1 required positional argument: 'datos'

And if I remove the data variable from the create_customer function, it doesn’t give me any errors, but it doesn’t insert the data in the database.

I have this:

def formulario_crear_cliente(self): self.pagina1 = ttk.Frame(self.cuaderno1) self.cuaderno1.add(self.pagina1, text="Crear cliente") self.labelframe1 = ttk.LabelFrame(self.pagina1, text="Registrar cliente") self.labelframe1.grid(column=0, row=0, padx=5, pady=10) self.label1 = ttk.Label(self.labelframe1, text="Nombre:") self.label1.grid(column=1, row=0, padx=4, pady=4) self.crearNombre = StringVar() self.entrycrearNombre = Entry(self.labelframe1, textvariable=self.crearNombre) self.entrycrearNombre.grid(column=2, row=0, padx=4, pady=4) self.label2 = ttk.Label(self.labelframe1, text="Apellidos:") self.label2.grid(column=3, row=0, padx=4, pady=4) self.crearApellidos = StringVar() self.entrycrearApellidos = Entry(self.labelframe1, textvariable=self.crearApellidos) self.entrycrearApellidos.grid(column=4, row=0, padx=4, pady=4) self.label3 = ttk.Label(self.labelframe1, text="D.N.I:") self.label3.grid(column=1, row=1, padx=4, pady=4) self.crearDni = StringVar() self.entrycrearDni = Entry(self.labelframe1, textvariable=self.crearDni) self.entrycrearDni.grid(column=2, row=1, padx=4, pady=4) self.label4 = ttk.Label(self.labelframe1, text="Teléfono:") self.label4.grid(column=3, row=1, padx=4, pady=4) self.crearNumero = StringVar() self.entrycrearNumero = Entry(self.labelframe1, textvariable=self.crearNumero) self.entrycrearNumero.grid(column=4, row=1, padx=4, pady=4) self.label5 = ttk.Label(self.labelframe1, text="Direccion:") self.label5.grid(column=1, row=2, padx=4, pady=4) self.crearDireccion = StringVar() self.entrycrearDireccion = Entry(self.labelframe1, textvariable=self.crearDireccion) self.entrycrearDireccion.grid(column=2, row=2, padx=4, pady=4) self.boton1 = ttk.Button(self.labelframe1, text="Crear cliente", command=self.crear_cliente) self.boton1.grid(column=4, row=6, padx=4, pady=4) def crear_cliente(self, datos): datos = (self.crearNombre.get(), self.crearApellidos.get(), self.crearDni.get(), self.crearNumero.get(), self.crearDireccion.get()) con2 = self.conexion() cur2 = con2.cursor() sql2 = "INSERT INTO clientes(nombre, apellidos, dni, numero, direccion) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)" cur2.execute(sql2,datos) crear_cliente=cur2.fetchall()

What am I doing wrong?

Any additional information would be appreciated.

Greetings!