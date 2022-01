Inability to click and select data created with Ajax

Your input id is given as "id=“sizeRadio_${itemData.item.v.variationData.sizes”

Should this be ‘id="sizeRadio_${itemData.item.v.variationData.sizes[I]’?

And instead of ’ for (var i = 0; i < itemData.item.v.variationData.sizes.length; ’

First lose the semi-colon and as it seems to be an array, use instead:

for(const item of itemData.item.v.variationData.sizes) {

}

Then use item instead of itemData.item.v.variationData.sizes[I]

Also instead of appending text snippets and variables use back-ticks to create strings.

Instead of

<input type="radio" class="custom-control-input" name="sizeRadio" id="sizeRadio_' + itemData.item.v.variationData.sizes + '" value="' + itemData.item.v.variationData.sizes[i] + '" data-toggle="form-caption" data-target="#sizeCaption">

use

<input type="radio" class="custom-control-input" name="sizeRadio" id="sizeRadio_${item}" value="${item}" data-toggle="form-caption" data-target="#sizeCaption">

The div elements you are creating do not have a closing tag

I assume the items and variations are being displayed.

To be able to click on them you need to attach a click event handler to them.

The event handler can be attached to the div elements inside the loop

or to the element with the id of “item_variation_size”.