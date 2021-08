Improving manageCover code

Here’s the addClickToButtons function

function addClickToButtons() { for (let i = 0; i < allPlayButtons.length; i++) { allPlayButtons[i].addEventListener("click", coverClickHandler); } }

After using forEach it becomes this instead:

function addClickToButtons() { allPlayButtons.forEach(function addEventHandler(playButton) { playButton.addEventListener("click", coverClickHandler); }); }

Here’s the coverClickHandler function

function coverClickHandler(evt) { const cover = evt.currentTarget.parentElement; for (let i = 0; i < allContainers.length; i++) { allContainers[i].classList.add("hide"); } cover.classList.add("active"); cover.classList.remove("hide"); }

And here it improved by using forEach