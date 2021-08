Improving manageCover code

Okay, let’s take a look at the loadPlayer code:

function loadPlayer(config) { const defaults = { height: 600, width: 360 }; defaults.playerVars = { autoplay: 0, controls: 1, disablekb: 1, enablejsapi: 1, fs: 0, iv_load_policy: 3, rel: 0 }; function show(el) { el.classList.remove("hide"); } function createPlayerOptions(settings) { function paramInOptions(opts, param) { if (settings[param] !== undefined) { opts[param] = settings[param]; delete settings[param]; } return opts; } const optionParams = ["width", "height", "videoid", "host"]; const preferred = optionParams.reduce(paramInOptions, {}); const playerOptions = Object.assign({}, defaults, preferred); // settings should now only consist of playerVars const playerVars = Object.assign({}, defaults.playerVars, settings); playerOptions.playerVars = playerVars; return playerOptions; } function initPlayerDefaults(playerDefaults) { Object.assign(defaults, playerDefaults); } function initPlayer(videoWrapper, settings = {}) { const video = videoWrapper.querySelector(".video"); const playerOptions = createPlayerOptions(settings); const player = videoPlayer.addPlayer(video, playerOptions); videoWrapper.player = player; } function coverClickHandler(evt) { const wrapper = evt.currentTarget.nextElementSibling; show(wrapper); initPlayer(wrapper, config); } initPlayerDefaults(defaults); const cover = document.querySelector(config.target); delete config.target; cover.addEventListener("click", coverClickHandler); }

The initPlayer code actually adds a player, so we should rename that to addPlayer.

function addPlayer(videoWrapper, settings = {}) { const video = videoWrapper.querySelector(".video"); const playerOptions = createPlayerOptions(settings); const player = videoPlayer.addPlayer(video, playerOptions); videoWrapper.player = player; } function coverClickHandler(evt) { ... addPlayer(wrapper, config); }

As there are many functions inside of the loadPlayer function, we can put loadPlayer into module code that we can call managePlayer, to be consistent with manageCover. That will give us somewhere to move those other functions.

const managePlayer = (function makeManagePlayer() { function loadPlayer(config) { ... } }());

We can then make available from the end of managePlayer the load function, and refer to that load method instead.

return { load: loadPlayer }; }(); ... managePlayer.load({ ... managePlayer.load({

The code is still working, and we can now extract everything from that loadPlayer function, putting it into the managePlayer function instead.

const managePlayer = (function makeManagePlayer() { const defaults = { ... }; defaults.playerVars = { ... }; function show(el) { ... } function createPlayerOptions(settings) { ... } function initPlayerDefaults(playerDefaults) { ... } function addPlayer(videoWrapper, settings = {}) { ... } function loadPlayer(config) { function coverClickHandler(evt) { const wrapper = evt.currentTarget.nextElementSibling; show(wrapper); addPlayer(wrapper, config); } initPlayerDefaults(defaults); const cover = document.querySelector(config.target); delete config.target; cover.addEventListener("click", coverClickHandler); } return { load: loadPlayer }; }());

The coverClickHandler is still stuck inside of loadPlayer because it needs that config variable. We can move that config variable to the top of managePlayer to deal with that.

We should rename the loadPlayer config variable to something else such as playerConfig, so that it doesn’t clash with the managePlayer config variable.

function loadPlayer(playerConfig) { ... addPlayer(wrapper, playerConfig); } ... const cover = document.querySelector(playerConfig.target); delete playerConfig.target; ... }

We can now move that playerConfig to be stored as config information. After that target property is removed from playerConfig, all that remains are settings for the player so we can call it config.playerSettings.

function coverClickHandler(evt) { const wrapper = evt.currentTarget.nextElementSibling; show(wrapper); addPlayer(wrapper, config.playerSettings); } initPlayerDefaults(defaults); const cover = document.querySelector(playerConfig.target); delete playerConfig.target; config.playerSettings = playerConfig; cover.addEventListener("click", coverClickHandler);

The coverClickHandler function can now be extracted from that loadPlayer function.

function coverClickHandler(evt) { const wrapper = evt.currentTarget.nextElementSibling; show(wrapper); addPlayer(wrapper, config.playerSettings); } function loadPlayer(playerConfig) { initPlayerDefaults(defaults); const cover = document.querySelector(playerConfig.target); delete playerConfig.target; config.playerSettings = playerConfig; cover.addEventListener("click", coverClickHandler); }

In the loadPlayer code, too much fiddling is happening there. The initPlayerDefault shouldn’t be happening whenever we load a new player. That can happen at the end of the managePlayer code instead.

initPlayerDefaults(defaults); return { load: loadPlayer };

With the loadPlayer function, we should use two parameters there, one for the coverSelector, and the other for the player settings.

function loadPlayer(coverSelector, playerSettings) { const cover = document.querySelector(coverSelector); cover.addEventListener("click", coverClickHandler); config.playerSettings = playerSettings; } ... managePlayer.load(".playa", { height: 207, start: 4, width: 277 }); managePlayer.load(".playb", { height: 207, width: 277 });

It’s now very clear that the loadPlayer function doesn’t load any player. The addPlayer function actually creates a player and the loadPlayer instead adds that to the cover. We can rename those so that they are more appropriately named.

addPlayer → createPlayer

loadPlayer → addPlayer

Here is addPlayer → createPlayer

function createPlayer(videoWrapper, settings = {}) { ... } function coverClickHandler(evt) { ... createPlayer(wrapper, config.playerSettings); }

And here is loadPlayer → addPlayer

function addPlayer(coverSelector, playerSettings) { const cover = document.querySelector(coverSelector); cover.addEventListener("click", coverClickHandler); config.playerSettings = playerSettings; } initPlayerDefaults(defaults); return { add: addPlayer }; ... managePlayer.add(".playa", { ... managePlayer.add(".playb", {

https://jsfiddle.net/eg0L2h4q/1/

Now that we’ve got things tidied up that far, we can take a pause to consider things.