Import app Unexpected Identifier ES6 module in ExpressJS

Branch (Chapter 07 Section 04)

I’ve been following David Herron’s Notes sample in NodeJS Fourth Edition and again in NodeJS Complete Reference Guide

This section is all about updating to ES6 modules… I’ve been using VSCodes automated conversion and then checking it against the book for comparisons.

I’ve found workarounds, but I’ve had to go outside his book and it leaves me wondering if code samples in the next chapters will still be compatible or what I might be missing in this section. I’ve tried dropping the , {set} and I’ve tried just wrapping {app} in a bracket, that still didn’t work.

any general advice would be appreciated, especially if you’ve read through either of tutorials before

app.mjs

import { ensureDir } from 'fs-extra'; import createError from 'http-errors'; import express, { json, urlencoded, static } from 'express'; import { dirname, join } from 'path'; import cookieParser from 'cookie-parser'; import logger from 'morgan'; import DBG from 'debug'; const debug = DBG('notes:debug'); const error = DBG('notes:error'); import { router as indexRouter } from './routes/index'; // const users = require('./routes/users'); import { router as notesRouter } from './routes/notes'; // Workaround for lack of __dirname in ES6 modules import dirname from './dirname.js'; const { __dirname } = dirname; const app = express(); // chapter 07 section 03 import rfs from 'rotating-file-stream'; var logStream; // Log to a file if requested if (process.env.REQUEST_LOG_FILE) { (async () => { let logDirectory = dirname(process.env.REQUEST_LOG_FILE); await ensureDir(logDirectory); logStream = rfs(process.env.REQUEST_LOG_FILE, { size: '10M', // rotate every 10 MegaBytes written interval: '1d', // rotate daily compress: 'gzip' // compress rotated files }); })().catch(err => { console.error(err); }); } // view engine setup app.set('views', join(__dirname, 'views')); // app.set('view engine', 'hbs'); // chapter 05 section 04 import { registerPartials } from 'hbs'; app.set('view engine', 'hbs'); registerPartials(join(__dirname, 'partials')); // app.use(logger('dev')); // chapter 07 section 03 app.use(logger(process.env.REQUEST_LOG_FORMAT || 'dev', { stream: logStream ? logStream : process.stdout })); app.use(json()); app.use(urlencoded({ extended: false })); app.use(cookieParser()); app.use(static(join(__dirname, 'public'))); // <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS --> app.use('/assets/vendor/jquery', static( join(__dirname, 'node_modules', 'jquery', 'dist'))); app.use('/assets/vendor/popper.js', static( join(__dirname, 'node_modules', 'popper.js', 'dist'))); app.use('/assets/vendor/bootstrap/js', static( join(__dirname, 'node_modules', 'bootstrap', 'dist', 'js'))); app.use('/assets/vendor/bootstrap/css', static( join(__dirname, 'theme/slate'))); app.use('/assets/vendor/feather-icons', static( join(__dirname, 'node_modules', 'feather-icons', 'dist'))); app.use('/', indexRouter); // app.use('/users', usersRouter); app.use('/notes', notesRouter); // catch 404 and forward to error handler app.use(function (req, res, next) { next(createError(404)); }); process.on('uncaughtException', function (err) { error("I've crashed!!! - " + (err.stack || err)); }); process.on('unhandledRejection', (reason, p) => { error(`Unhandled Rejection at: ${util.inspect(p)} reason: ${reason}`); }); if (app.get('env') === 'development') { app.use(function (err, req, res, next) { // util.log(err.message); res.status(err.status || 500); error((err.status || 500) + ' ' + error.message); res.render('error', { message: err.message, error: err }); }); } // error handler app.use(function (err, req, res, next) { // set locals, only providing error in development res.locals.message = err.message; res.locals.error = req.app.get('env') === 'development' ? err : {}; // render the error page res.status(err.status || 500); res.render('error'); }); export default app;

www.mjs