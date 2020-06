ImageMagick (Imagick) error - Laragon localhost

I have a script that uploads a newsletter and then using ImageMagick creates a thumbnail image of the front page. It works fine on my Linux host, but on my localhost I get an error

Fatal error: Uncaught ImagickException: UnableToOpenBlob ‘…/newsletter/newsletter-02038683966.pdf’: No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/3315 in C:\laragon\www\website\adminbl\upload-newsletter.php:57 Stack trace: #0 C:\laragon\www\website\adminbl\upload-newsletter.php(57): Imagick->readimage(’…/newsletter/n…’) #1 {main} thrown in C:\laragon\www\website\adminbl\upload-newsletter.php on line 57

This is the bit that creates the image

$imgfile = $destdir.'newsletter-'.$number.'.jpg'; $imagick = new Imagick(); $imagick->setResolution(150, 150); $imagick->readImage($destpath.'[0]'); // <==== line 57 $imagick->thumbnailImage(150, 212, true, true); $imagick->writeImages($imgfile, false);

$destpath is ../newsletter/newsletter-02038683966.pdf

I’ve tried wrapping $desdir and $destpath in realpath() but then I get another error

Fatal error: Uncaught ImagickException: PDFDelegateFailed `The system cannot find the file specified. ’ @ error/pdf.c/ReadPDFImage/794 in C:\laragon\www\website\adminbl\upload-newsletter.php:57 Stack trace: #0 C:\laragon\www\website\adminbl\upload-newsletter.php(57): Imagick->readimage(‘C:\laragon\www\…’) #1 {main} thrown in C:\laragon\www\website\adminbl\upload-newsletter.php on line 57

I’m running PHP7.4