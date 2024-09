Image slides to be a certain size

This there a way to control the width/height of each slide? Or even at a certain percentage of the original? All slides are the same size. Thank you.

<script type="text/javascript"> var photos = new Array() var photoslink = new Array() var which = 0 //define images. You can have as many as you want: photos[0] = "slide1.jpg" photos[1] = "slide2.jpg" photos[2] = "slide3.jpg" photos[3] = "slide4.jpg" photos[4] = "slide5.jpg" photos[5] = "slide6.jpg" photos[6] = "slide7.jpg" photos[7] = "slide8.jpg" photos[8] = "slide9.jpg" photos[9] = "slide10.jpg" photos[10] = "slide11.jpg" photos[11] = "slide12.jpg" photos[12] = "slide13.jpg" photos[13] = "slide14.jpg" photos[14] = "slide15.jpg" photos[15] = "slide16.jpg" photos[16] = "slide17.jpg" photos[17] = "slide18.jpg" photos[18] = "slide19.jpg" photos[19] = "slide20.jpg" photos[20] = "slide21.jpg" photos[21] = "slide22.jpg" photos[22] = "slide23.jpg" photos[23] = "slide24.jpg" photos[24] = "slide25.jpg" photos[25] = "slide26.jpg" photos[26] = "slide27.jpg" photos[27] = "slide28.jpg" photos[28] = "slide29.jpg" photos[29] = "slide30.jpg" photos[30] = "slide31.jpg" photos[31] = "slide32.jpg" photos[32] = "slide33.jpg" photos[33] = "slide34.jpg" photos[34] = "slide35.jpg" photos[35] = "slide36.jpg" photos[36] = "slide37.jpg" photos[37] = "slide38.jpg" photos[38] = "slide39.jpg" photos[39] = "slide40.jpg" photos[40] = "slide41.jpg" photos[41] = "slide42.jpg" photos[42] = "slide43.jpg" photos[43] = "slide44.jpg" photos[44] = "slide45.jpg" photos[45] = "slide46.jpg" photos[46] = "slide47.jpg" photos[47] = "slide48.jpg" photos[48] = "slide49.jpg" photos[49] = "slide50.jpg" photos[50] = "slide51.jpg" photos[51] = "slide52.jpg" photos[52] = "slide53.jpg" photos[53] = "slide54.jpg" photos[54] = "slide55.jpg" //Specify whether images should be linked or not (1=linked) var linkornot = 0 //Set corresponding URLs for above images. Define ONLY if variable linkornot equals "1" photoslink[0] = "" photoslink[1] = "" photoslink[2] = "" //do NOT edit pass this line var preloadedimages = new Array() for (i = 0; i < photos.length; i++) { preloadedimages[i] = new Image() preloadedimages[i].src = photos[i] } function applyeffect() { if (document.all && photoslider.filters) { photoslider.filters.revealTrans.Transition = Math.floor(Math.random() * 23) photoslider.filters.revealTrans.stop() photoslider.filters.revealTrans.apply() } } function playeffect() { if (document.all && photoslider.filters) photoslider.filters.revealTrans.play() } function keeptrack() { window.status = "Image " + (which + 1) + " of " + photos.length } function backward() { if (which > 0) { which-- applyeffect() document.images.photoslider.src = photos[which] playeffect() keeptrack() } } function forward() { if (which < photos.length - 1) { which++ applyeffect() document.images.photoslider.src = photos[which] playeffect() keeptrack() } } function transport() { window.location = photoslink[which] } </script>