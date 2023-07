Image preview error

on my site I have



<form action="add_floors_engine.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <div class="card-group mb-3"> <div class="card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title">Floor #1</h3> <hr> <div class="mb-3"> <label for="customFile1" class="form-label">Floorplan (image)</label> <input class="form-control" type="file" id="customFile1" name="Floorplan1" accept="image/png"> </div> <div class="mb-3"> <div class="Image_Container" id="Image_Preview_Container1"> <img src="" alt="Image Preview" class="Image_Preview1"> <span class="Image_Preview_Default_Text1">Image Preview</span> </div> </div> </div> </div> <div class="card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title">Floor #2</h3> <hr> <div class="mb-3"> <label for="customFile2" class="form-label">Floorplan (image)</label> <input class="form-control" type="file" id="customFile2" name="Floorplan2" accept="image/png"> </div> <div class="mb-3"> <div class="Image_Container" id="Image_Preview_Container2"> <img src="" alt="Image Preview" class="Image_Preview2"> <span class="Image_Preview_Default_Text2">Image Preview</span> </div> </div> </div> </div> <div class="card"> <div class="card-body"> <h3 class="card-title">Floor #3</h3> <hr> <div class="mb-3"> <label for="customFile3" class="form-label">Floorplan (image)</label> <input class="form-control" type="file" id="customFile3" name="Floorplan3" accept="image/png"> </div> <div class="mb-3"> <div class="Image_Container" id="Image_Preview_Container3"> <img src="" alt="Image Preview" class="Image_Preview3"> <span class="Image_Preview_Default_Text3">Image Preview</span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mb-3"> <div class="d-grid"> <button class="btn btn-outline-dark btn-lg" type="submit"><span class="icon-ok"></span> Submit</button> </div> </div> <input type="hidden" value="3" name="building_id"> <input type="hidden" value="2" name="site_id"> <input type="hidden" value="1" name="location_id"> <input type="hidden" value="location" name="page"> </form>

o I can review 3 images before uploadHeres the form

The script

<script> var inpfile = document.getElementById("customFile1"); var previewContainer = document.getElementById("Image_Preview_Container1"); var previewImage = previewContainer.querySelector(".Image_Preview1"); var previewImageText = previewContainer.querySelector(".Image_Preview_Default_Text1"); inpfile.addEventListener("change", function() { previewImage.setAttribute("src", this.result); var file = this.files[0]; if(file) { var reader = new FileReader(); previewImageText.style.display = "none"; previewImage.style.display = "block"; reader.addEventListener("load", function() { previewImage.setAttribute("src", this.result); }); reader.readAsDataURL(file); } else { previewImageText.style.display = null; previewImage.style.display = null; previewImage.setAttribute("src", ''); } }); var inpfile = document.getElementById("customFile2"); var previewContainer = document.getElementById("Image_Preview_Container2"); var previewImage = previewContainer.querySelector(".Image_Preview2"); var previewImageText = previewContainer.querySelector(".Image_Preview_Default_Text2"); inpfile.addEventListener("change", function() { previewImage.setAttribute("src", this.result); var file = this.files[0]; if(file) { var reader = new FileReader(); previewImageText.style.display = "none"; previewImage.style.display = "block"; reader.addEventListener("load", function() { previewImage.setAttribute("src", this.result); }); reader.readAsDataURL(file); } else { previewImageText.style.display = null; previewImage.style.display = null; previewImage.setAttribute("src", ''); } }); var inpfile = document.getElementById("customFile3"); var previewContainer = document.getElementById("Image_Preview_Container3"); var previewImage = previewContainer.querySelector(".Image_Preview3"); var previewImageText = previewContainer.querySelector(".Image_Preview_Default_Text3"); inpfile.addEventListener("change", function() { previewImage.setAttribute("src", this.result); var file = this.files[0]; if(file) { var reader = new FileReader(); previewImageText.style.display = "none"; previewImage.style.display = "block"; reader.addEventListener("load", function() { previewImage.setAttribute("src", this.result); }); reader.readAsDataURL(file); } else { previewImageText.style.display = null; previewImage.style.display = null; previewImage.setAttribute("src", ''); } }); </script>

the result when I try and upload an image to floor 1



Shouldnt the preview be 2 to the left?