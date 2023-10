Image is not displaying sequentially with a delay function

VS Code

<html> <body> <div id="canvasContainer"> <canvas id="canvas" width="900" height="520"></canvas> </div> <script src="image.js"></script> </body> </html>

//------------------------------ const gcCanvas = document.getElementById('canvas'); gcCanvas.width = 600; gcCanvas.height = 300; const gcContext = gcCanvas.getContext('2d'); const gcBackgroundImage = new Image(); const gcBackgroundWidth = gcCanvas.width; let glBackgroundHeight; const gcCarImage = new Image(); const gcCarImageWidth = 40; const gcCarImageHeight = 100; let glCarTopLeftX; let glCarTopLeftY; let glDegrees = 0; let glArrowFlag = false; //------------------------------ //++++++++++++++++++++++++++++++ //------------------------------ document.addEventListener('DOMContentLoaded', (ev) => { gcBackgroundImage.onload = function () { gcCarImage.onload = function () { const cAspectRatio = gcBackgroundImage.naturalWidth / gcBackgroundImage.naturalHeight; glBackgroundHeight = gcCanvas.height = gcBackgroundWidth / cAspectRatio; gcContext.drawImage(gcBackgroundImage, 0, 0, gcBackgroundWidth, glBackgroundHeight); glCarTopLeftX = gcBackgroundWidth / 2 - gcCarImageWidth / 2; glCarTopLeftY = glBackgroundHeight / 2 - gcCarImageHeight / 2; gcContext.drawImage(gcCarImage, glCarTopLeftX, glCarTopLeftY, gcCarImageWidth, gcCarImageHeight); } gcCarImage.src = "Car.jpg"; } gcBackgroundImage.src = "Streets.jpg"; } )//document.addEventListener('DOMContentLoaded' //------------------------------ //------------------------------ document.body.addEventListener("keydown", e => { let lRenderFlag = false; e.preventDefault(); switch(e.key) { case 's': glDegrees = 0; for (let ii = 0; ii < 360; ii++) { glDegrees = ii; let lCarCenterX = glCarTopLeftX + gcCarImageWidth / 2; let lCarCenterY = glCarTopLeftY + gcCarImageHeight / 2; fRender(lCarCenterX, lCarCenterY, glDegrees); fSleep(1000); } break; } } )//document.body.addEventListener("keydown" //------------------------------ //------------------------------ function fSleep(num) { let now = new Date(); let stop = now.getTime() + num; while(true) { now = new Date(); if(now.getTime() > stop) return; } }//fSleep //------------------------------ //------------------------------ function fRender(lCarCenterX, lCarCenterY, glDegrees) { gcContext.clearRect(0, 0, gcCanvas.width, gcCanvas.height); gcContext.drawImage(gcBackgroundImage, 0, 0, gcBackgroundWidth, glBackgroundHeight); let lRadians = Math.PI / 180 * glDegrees; gcContext.translate(lCarCenterX, lCarCenterY); gcContext.rotate(lRadians); gcContext.drawImage(gcCarImage, -gcCarImageWidth / 2, -gcCarImageHeight / 2, gcCarImageWidth, gcCarImageHeight); gcContext.rotate(-lRadians); gcContext.translate(-lCarCenterX, -lCarCenterY); }//fRender //------------------------------

This code is to have a car rotate on a background image. Entering “s” should start the rotation sequence.

To slow the rotation, a fSleep" function has been added (delays 1 sec):

When running code, the car image never changes. Putting a Breakpoint on the fSleep function does display the car rotating with every F5.

The car and background images — Car.jpg => https://snipboard.io/ptkWjJ.jpg — Streets.jpg => https://snipboard.io/4YgDaf.jpg.

The images combined — https://snipboard.io/C8LZXu.jpg