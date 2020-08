I have an iframe inside a td tag, <td class="right-menu", rowspan="6" padding=0px><iframe id="data" frameBorder="0" width="100%" height="100%" src="home.html"></iframe></td>

But the problem is that, I have border or padding around the iframe. How can I remove it so that the iframe fits 100% inside the td tag with out showing the white empty space?

This is my CSS for iframe