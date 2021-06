Hello,

JS novice here : )

kindly see my code

var fish = 20; if (fish > 25){ alert("some fish"); }else if (fish = 30) { alert("more fish"); }else alert("remaining");

when it runs the else if displays though 20 fish doesn’t equal 30

shouldn’t my else be displayed?

do you see what i mean?

the code runs fine when i replace the = with > or <

confused : (