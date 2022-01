If at least one word in the document contains at least one of these letters, do stuff

I want to test if at least one word in an entire document (an entire webpage) contains at least one of the letters in an array of letters and if so, do stuff.

Pseudocode:

const hebrewLetters = ["א", "ב", "ג", "ד", "ה", "ו", "ז", "ח", "ט", "י", "כ", "ל", "מ", "נ", "ס", "ע", "פ", "צ", "ק", "ר", "ש", "ת"]; const [...elements] = document.getElementsByTagName("*"); elements.forEach((element) => { if (element.textContent.contains(hebrewLetters)) { // Do stuff; } });

I basically test if the current webpage contains at least of of these Hebrew letters (the letters of the entire Hebrew alphabet) and if so, I do stuff.