If an access is repeated by the same user within one hour only the first is to be considered valid using MySQL

Hello there,

I need update the existing value on column valid_access on the table dotable using a database MySql version 5.7

+----+------------+----------+-----------+--------------+ | id | yyyy_mm_dd | hh_mm_ss | user_code | valid_access | +----+------------+----------+-----------+--------------+ | 1 | 2021-08-02 | 00:39:31 | D29942 | NULL | | 2 | 2021-08-02 | 00:39:31 | D29942 | NULL | | 3 | 2021-08-02 | 01:07:36 | D29942 | NULL | | 4 | 2021-08-02 | 01:07:36 | D29942 | NULL | | 5 | 2021-08-02 | 01:23:33 | D29942 | NULL | | 6 | 2021-08-02 | 01:23:33 | D29942 | NULL | | 7 | 2021-08-02 | 02:44:00 | D29942 | NULL | +----+------------+----------+-----------+--------------+

I need this output

+----+------------+----------+-----------+--------------+ | id | yyyy_mm_dd | hh_mm_ss | user_code | valid_access | +----+------------+----------+-----------+--------------+ | 1 | 2021-08-02 | 00:39:31 | D29942 | 1 | | 2 | 2021-08-02 | 00:39:31 | D29942 | NULL | | 3 | 2021-08-02 | 01:07:36 | D29942 | NULL | | 4 | 2021-08-02 | 01:07:36 | D29942 | NULL | | 5 | 2021-08-02 | 01:23:33 | D29942 | NULL | | 6 | 2021-08-02 | 01:23:33 | D29942 | NULL | | 7 | 2021-08-02 | 02:44:00 | D29942 | 1 | +----+------------+----------+-----------+--------------+

Because if an access is repeated by the same user within one hour only the first is to be considered valid.

Any suggestion?

My table structure and the update query below on db-fiddle.com , which offers MySQL 5.7