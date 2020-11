I want to refresh my data on my table when i press a bouton "Send"

Hi,

When I add new data to my table, it accumulates the data again and again.

// Fonction de convertion function csvJSON(csv) { const lines = csv.split('

'); const result = []; const headers = lines[0].split(','); for (let i = 1; i < lines.length; i++) { if (!lines[i]) continue; const obj = {}; const currentline = lines[i].split(','); for (let j = 0; j < headers.length; j++) { obj[headers[j]] = currentline[j]; } result.push(obj); } return result; } function boutonSubmit(){ bounceType = document.getElementById('BouncesType').value; datestart = document.getElementById('dateS').value; dateend = document.getElementById('dateE').value; //bounceCode = getElementById('#dateS').value; // Récupération des donnèes et convertion fetch(`https://api7.esv2.com/v2/Api/Bounces?apiKey=XXXXXXXXXX&startDate=${this.datestart}&endDate=${this.dateend}&bounceType=${this.bounceType}`) .then((response) => response.text()) .then((txtResponse) => { const data = csvJSON(txtResponse); // Ciblage sur la page HTML const tbody = document.querySelector('#user-table tbody'); // INSERTION DES DONNEES DE LAPI DANS LE CORPS DU TABLEAU // Pour tous nouveaux utilisateurs on crée un nouveau élement <tr> data.forEach( (user) => { const entry = document.createElement('tr') // On insère les donnèes de l'API entry.innerHTML = ` <tr> <td class="column1">${user.Date}</td> <td class="column2">${user.Email}</td> <td class="column3">${user.BounceCode}</td> <td class="column3">${user["BounceType "]}</td> </tr> `; tbody.appendChild(entry); }); }) }