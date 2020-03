I want to convert this code from mysqli to PDO

Hello all

I have this mysqli code and i am trying to convert it from mysqli to pdo. can anyone help please?

<?php $db = new mysqli('localhost','root','','store'); $query = "SELECT * FROM category;"; $result = $db->query($query); while($row = $result->fetch_assoc()){ $categories[] = array("cat_id" => $row['cat_id'], "val" => $row['cat_nm']); } $query = "SELECT subcat_id, parent_id, subcat_nm FROM subcat"; $result = $db->query($query); while($row = $result->fetch_assoc()){ $subcats[$row['parent_id']][] = array("subcat_id" => $row['subcat_id'], "val" => $row['subcat_nm']); } $jsonCats = json_encode($categories); $jsonSubCats = json_encode($subcats); ?> <!docytpe html> <html> <head> <script type='text/javascript'> <?php echo "var categories = $jsonCats;

"; echo "var subcats = $jsonSubCats;

"; ?> function loadCategories(){ var select = document.getElementById("categoriesSelect"); select.onchange = updateSubCats; for(var i = 0; i < categories.length; i++){ select.options[i] = new Option(categories[i].val,categories[i].cat_id); } } function updateSubCats(){ var catSelect = this; var parent_id = this.value; var subcatSelect = document.getElementById("subcatsSelect"); subcatSelect.options.length = 0; //delete all options if any present for(var i = 0; i < subcats[parent_id].length; i++){ subcatSelect.options[i] = new Option(subcats[parent_id][i].val,subcats[parent_id][i].subcat_id); } } </script> </head> <body onload='loadCategories()'> <form action="storebooks.php" method="post"><table> <tr> <th scope="col">Select Category</th> <th scope="col"> <select id='categoriesSelect' name="cid"> </select></th> </tr> <tr> <th scope="col">Select Subcategory</th> <th scope="col"> <select id='subcatsSelect' name="subcatid"> </select></th> </tr> </table> </form> </body> </html>

I want to convert according to this connect file