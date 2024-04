I want to change field caption on the page but my $label is undefined

I want to look for the field using in the loop and change text but but my $label is undefined all the time.

//MY Code function changeAwardCaptions(AwardNotificationType) { try { const fields_Captions_Change = [ { "type": "1", "arr": [ { "fieldID": "cf_1693301", "fieldText": "Email subject" }, { "fieldID": "cf_1693302", "fieldText": "Award letter cover letter" }, { "fieldID": "cf_1693303", "fieldText": "Award letter body" } ] }, { "type": "2", "arr": [ { "ModificationType": "1", "arr": [ { "fieldID": "cf_1693301", "fieldText": "Early Termination Email subject" }, { "fieldID": "cf_1693302", "fieldText": "Early Termination Award letter cover letter" }, { "fieldID": "cf_1693303", "fieldText": "Early Termination Award letter body" } ] }, { "ModificationType": "2", "arr": [ { "fieldID": "cf_1693301", "fieldText": "Revised Budget Email subject" }, { "fieldID": "cf_1693302", "fieldText": "Revised Budget Award letter cover letter" }, { "fieldID": "cf_1693303", "fieldText": "Revised Budget Award letter body" } ] }, { "ModificationType": "3", "arr": [ { "fieldID": "cf_1693301", "fieldText": "Supplement Request Email subject" }, { "fieldID": "cf_1693302", "fieldText": "Supplement Request Award letter cover letter" }, { "fieldID": "cf_1693303", "fieldText": "Supplement Request Award letter body" } ] }, { "ModificationType": "4", "arr": [ { "fieldID": "cf_1693301", "fieldText": "Other Email subject" }, { "fieldID": "cf_1693302", "fieldText": "Other Award letter cover letter" }, { "fieldID": "cf_1693303", "fieldText": "Other Award letter body" } ] } ] } ]; debugger; if (AwardNotificationType == 1) { fields_Captions_Change.filter(x => x.type == AwardNotificationType).map(y => y.arr).forEach((item) => { const $label = $(`label[for="${item.fieldID}"]`); const labelText = $label.text().trim(); $label.text(item.fieldText); }); } else if (AwardNotificationType == 2) { const getSelected = $('input[name="cf_1696086"]:checked').val(); if(!!getSelected){ (fields_Captions_Change.filter(w => w.type == AwardNotificationType).map(y => y.arr)[0]).filter(z => z.ModificationType == getSelected).map(z => z.arr).forEach((item) => { const $label = $(`label[for="${item.fieldID}"]`); const labelText = $label.text().trim(); $label.text(item.fieldText); }); } } } catch (ex) { alert("Error in changeCaptions(): " + ex.toString()); return false; } }