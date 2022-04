I Need Help Changing Month to Year (Javascript)

I have this Javascript:

function computeLoan(){ var amount = document.getElementById('amount').value; var interest_rate = document.getElementById('interest_rate').value; var months = document.getElementById('months').value; var interest = (amount * (interest_rate * .01)) / months; var payment = ((amount / months) + interest).toFixed(2); payment = payment.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ","); document.getElementById('payment').innerHTML = "Monthly Payment = $"+payment;

I need help changing this so that the Payment is per year - not per month. Can you help me?