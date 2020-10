I get below Warning when i enable wpa-seo-auto-linker plugin ,suggest me if any alternative

Warning : Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/web1expert/public_html/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker_bkp/wpa-seo-auto-linker.php:13) in /home/web1expert/public_html/wp-admin/admin-header.php on line 9