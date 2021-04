I can't validate data in laravel with ajax without updating the page

I have a problem when validating the fields in Laravel; I am using Ajax to be able to send the data without the page refresh, but sorry the method is not taking it from me and I don’t know why. For what is this?

Controller

public function store(Request $request)

{

$rules = array(

‘casa_academica’=>‘required’,

‘grado_academico’=>‘required’,

‘fecha_egr’=>‘required’,

‘especialidad_etaria’=>‘required’

);

$error = Validator::make($request->all(), $rules);

if ($error->faills())

{

return response()->json([‘errors’ => $error->errors()->all()]);

}

}

View

<div class="tab-pane" id="d_formacion"> <form action="{{route('FormacionUpdate')}}" method="post" enctype="multipart/form-data" id="formacion_store"> @csrf <div class="form-group row"> <label for="casa_academica" class="col-sm-3 col-form-label">Casa academica</label> <div class="col-sm-8"> <input type="text" class="form-control" id="casa_academica" name="casa_academica" placeholder="Casa academica" @if($formacion) value="{{ $formacion->casa_academica}}" disabled @endif> @error('casa_academica') <span style="color: red;" class="text-danger error">*Ingresar Casa Académica</span><br> <!--<span style="color: red; ">*</span><br>!--> @enderror </div> </div> <div class="form-group row"> <input type="hidden" class="form-control" id="id_formacion_profesional" name="id_formacion_profesional" placeholder="" @if($formacion) value="{{$formacion->id_formacion_profesional}}" @endif> <label for="grado_academico" class="col-sm-3 col-form-label">Grado Academico</label> <div class="col-sm-8"> <input type="text" class="form-control" id="grado_academico" name="grado_academico" placeholder="Grado Academico" value="@if($formacion){{$formacion->grado_academico}}@endif"> @error('grado_academico') <span style="color: red; " class="text-danger error">*Ingresar Grado Académico</span> @enderror </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="fecha_egreso" class="col-sm-3 col-form-label">Fecha de Egreso</label> <div class="col-sm-8"> <input class="form-control" type="number" onkeydown="return false;" id="fecha_egreso" name="fecha_egreso" min="2000" max="2100" value="@if($formacion){{$formacion->fecha_egreso}}@endif" placeholder="Fecha de egreso"> @error('fecha_egreso') <span style="color: red; ">*Ingresar Fecha de Egreso</span> @enderror </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="especialidades_etaria" class="col-sm-3 col-form-label">Especialidad Etaria</label> <div class="col-sm-8"> <select class="form-control select2 select2-hidden-accessible" name="especialidad_etaria" id="especialidades_etarias"> <option value="">-- {{ __('Selecciona una especialidad') }} --</option> @foreach($especialidadEtarias as $especialidad) <option value="{{ $especialidad->id_especialidad_etaria }}">{{ $especialidad->descripcion }}</option> @endforeach </select> @error('especialidad_etaria') <span style="color: red;" class="text-danger error">*Ingresar Especialidad Etaria</span> @enderror </div> </div> <div class="form-group row"> <label for="fecha_egr" class="col-sm-3 col-form-label">Especialidad Formación</label> <div class="col-sm-8"> @foreach($especialidadFormacion as $especialidad) <div class="form-check"> <input class="form-check-input" type="checkbox" value="{{ $especialidad->id_especialidad }}" name="especialidad_formacion[]" id="especialidad_formacion"> <label class="form-check-label" for="especialidad_formacion"> {{ $especialidad->nombre }} </label> </div> @endforeach <span class="err" style="color: red; display: none;">Solo puedes seleccionar 4 opciones</span> </div> </div> <input type="hidden" value="{{$user->id_psicologo}}" name="id_psicologo" id="id_psicologo"> <div class="form-group row"> <div class="offset-sm-3 col-sm-8" id="div_confirmacion2"> <button type="submit" class="btn btn-submit indigo white-text text-bold float-right btn-submit" name="update_formacion" id="update_formacion" value="Agregar"> Guardar cambios</button> </div> </div> </form> </div>

Ajax