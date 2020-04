I can't get visitors browser

Hello,

I use wamp as localhost.

I have Chrome , firefox. OPera and internet explorer installed on my PC

I found code examples for detecting visitor browser

Here are 2 options:

// Get user OS and browser //// 1 ////// echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "



"; $browser = get_browser(); print_r($browser); // https://www.youtube.com/watch?v=PgJ8jHARmCk ///// 2 / //// $u_agrent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $ub = ""; if(preg_match('/MSIE/i', $u_agrent)){ $ub = "explorer"; } elseif(preg_match('/firefox/i', $u_agrent)){ $ub = "firefox"; } elseif(preg_match('/safari/i', $u_agrent)){ $ub = "safari"; } elseif(preg_match('/Chrome/i', $u_agrent)){ $ub = "Chrome"; } elseif(preg_match('/flock/i', $u_agrent)){ $ub = ""; } elseif(preg_match('/opera/i', $u_agrent)){ $ub = "opera"; } else { $ub = "OTHER / UNKNOWN"; } echo "<br>your browser :".$ub;

When I ron the code the output says that I use safari

How can that be ? I never had it on my PC

P.S. my default browser is Opera how do I change default browser ?