I’m getting this warning…

Warning : mysqli_fetch_assoc(): Couldn’t fetch mysqli_result in C:\xampp\htdocs\DCT\2\devices\add_device_to_rack.php on line 120

but the query seems to work, heres the php

if (mysqli_num_rows($result) > 0) { while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { ... ...

should I be using something other than mysqli_fetch_assoc()?